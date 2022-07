In occasione del concerto di Mahmood di venerdì 15 luglio un’Ordinanza vieta, a partire dalle ore 18 e fino alla fine dell’evento, la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte di tutti gli esercizi pubblici e commerciali ricadenti nel territorio comunale.

Con la stessa Ordinanza, inoltre, viene fatto divieto di introduzione e di utilizzo, in Piazza del Popolo, di bottiglie o altri contenitori in vetro e viene vietato il commercio itinerante nel raggio di 1,5 km dalla piazza dalle ore 18 e fino al termine del concerto. L’inosservanza del provvedimento comporterà, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, anche l’applicazione di una sanzione amministrativa.

Viste le previsioni di un notevole afflusso di partecipanti, la Polizia locale ha ordinato per venerdì 15 luglio, dalle ore 8 e fino al termine dei lavori di allestimento del palco e del service, il divieto di sosta e transito in piazza, ad eccezione del tratto tra via Garibaldi e via Ercole Rosa.

Dalle ore 14, e fino al termine della manifestazione, in piazza, via Garibaldi, via Ercole Rosa e via Eustachio, sarà istituito il divieto di transito e sosta, con la sola esclusione dei mezzi di polizia e soccorso. Sarà obbligatorio proseguire diritto da via Massarelli verso via Salimbeni, verrà istituito il divieto di transito, eccetto residenti con permesso centro storico, in via Cesare Battisti dall’intersezione tra via Massarelli, via Nazario Sauro, via Salimbeni. Contestualmente in via Porta Orientale sarà consentito il doppio senso di circolazione a senso unico alternato riservato ai residenti centro storico con permesso. In via Garibaldi la sosta sarà consentita ai soli residenti ed autorizzati i quali potranno percorrere la via in senso unico alternato, percorrendo in uscita via Nazario Sauro e via Salimbeni.

Sarò inoltre istituito il divieto di sosta, eccetto muniti contrassegno invalidi, in viale Bigioli dall’intersezione con via Ercole Rosa al civico 11 (parcheggio riservato invalidi).

Dalle ore 18 in piazza sarà vietato il libero transito ai pedoni non muniti di biglietto di ingresso, con esclusione dei residenti e del personale in servizio nelle attività commerciali preventivamente autorizzati e/o presenti nell’elenco anagrafico dei residenti.

Durante l’evento si consiglia l’utilizzo delle seguenti aree parcheggio:

1. Piazzale stazione Fs via San Sebastiano e piazzale don Minzoni;

2. via Bramante (piazzale imbrecciato) e parcheggi limitrofi stadio comunale;

3. piazzale Luzio e via D’Alessandro ;

4. le persone munite di contrassegno invalidi potranno parcheggiare in viale Bigioli lato destro, dall’intersezione con via Ercole Rosa al civico numero 11.