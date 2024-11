La famiglia Brandi ringrazia per l’affetto in memoria della cara Sira Falcioni

La famiglia Brandi, profondamente commossa per l’affetto e la vicinanza dimostrata in occasione della recente scomparsa di Sira Falcioni, vedova Brandi, desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto lasciare un contributo in memoria della cara defunta.

Con spirito di generosità e gratitudine, la raccolta è stata destinata ad opere di bene, come avrebbe desiderato Sira. In particolare, la famiglia ha scelto di devolvere le offerte all’organizzazione di volontariato I.O.M. ODV ETS e alle Missioni estere dei Frati Cappuccini delle Marche. Entrambe le realtà incarnano valori di solidarietà, cura e dedizione verso il prossimo.

Il sostegno offerto in sua memoria rappresenta un segno tangibile di quanto amore e rispetto siano stati coltivati intorno a lei e trasmette, a chi ne ha più bisogno, un messaggio di speranza e vicinanza. La famiglia ringrazia di cuore quanti hanno partecipato a questo gesto che continua a mantenere viva la memoria di Sira nel segno della carità e della generosità.