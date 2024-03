Poker di vittorie per il Serralta che mantiene il terzo posto in classifica

Non fallisce l’appuntamento con il poker di vittorie il Serralta che torna dalla lunga trasferta a Montappone con altri tre punti in tasca. Bottino che consente ai gialloblù di mantenersi al terzo posto e ben saldi nella zona play off. Eccellente la prestazione collettiva dei ragazzi di Masciani che hanno meritato ampiamente e senza discussioni il successo grazie soprattutto ad un bel primo tempo nel quale hanno trovato le due reti, ipotecando così la vittoria, e dirigendo le operazioni con autorità e in totsle controllo. Avversari in difficoltà in difesa e mai pericolosi ben controllati da un Serralta organizzato e sicuro. Settempedani che non hanno risentito delle numerose assenze anche perché chi è stato chiamato in causa ha fatto moto bene fornendo un ottimo contributo. Nel prossimo turno arriverà a San Severino lo Sforzacosta.

La cronaca

Pronti via e il Serralta la sblocca subito (4’). La coppia d’attacco Cappellacci-Vissani entra in azione e costruisce l’azione del vantaggio: il primo suggerisce in profondità per il secondo che parte in velocità verso l’area, si accentra e poi piazza un precisissimo rasoterra angolato che batte il portiere. Al 14’ chance per Bambozzi che prende palla e calcia a botta sicura trovando la respinta di un difensore sulla linea. Al 17’ primo acuto dei locali su punizione con Spadoni attento e pronto a respingere in tuffo a pugni uniti. Al 20’ Vissani imbuca per Bambozzi che, ostacolato, non riesce a dare forza al tiro. Il raddoppio gialloblù giunge al minuto 32 grazie a Moretti: l’esterno prende palla, salta alcuni avversar, si accentra e conclude con un gran tiro sotto l’incrocio dei pali. Al 36’ Bambozzi esegue una bella punizione che Ercoli va a respingere in tuffo. Passano pochi secondi e Vissani, pescato in area da Angeloni, non riesce ad inquadrare la porta fallendo il tris. Serralta al riposo con un margine di sicurezza e dopo aver gestito la manovra e creato tanto. Stesso copione nella ripresa che si apre con un altro calcio piazzato di Bambozzi respinto dal portiere. A metà frazione altra opportunità per Vissani che scatta in contropiede ma davanti al portiere pecca di coordinazione e la palla gol sfuma. Vissani, protagonista del pomeriggio, ci riprova al 18’ con un rasoterra a pelo d’erba ma Ercoli è reattivo e para. Anche Bambozzi ci riprova poco dopo con un adeviazione da pochi passi che Ercoli devia con buon riflesso. Nel finale squadre ridotte in inferiorità numerica per tre espulsioni: Paciaroni nel Serralta; Buccolini e Procaccini nel Kairos. Prima dell’epiloo del match i gialloblù vanno ancora vicinissimi a rimpinguare il bottino. Sfrappini, entrato da pochi minuti, si inventa una acrobatica semi rovesciata che Ercoli disinnesca con un eccellente intervento; quindi Bambozzi, in pieno recupero, fallisce da due passi mettendo sul fondo.

Il tabellino

POL. KAIROS 3 MONTI-SERRALTA 0-2

MARCATORI: 4’ Vissani, 32’ Moretti

KAIROS 3 MONTI MONTAPPONE: Ercoli, Ciccioli, Koci, Tarulli, Sorbatti, Procaccini, Buccolini, Benaducci, Mariani, Costanzi Sebastian, Costanzi Simone. A disp. Kumara, Heta, Achilli, Cesetti, Miconi, De Minicis, Nardi, Lamaj, Miti. All. Pochini

SERRALTA: Spadoni, Paciaroni, Crescenzi, Scarpacci, Angeloni, Sparvoli, Cappellacci, Valenti(90’ Magarelli), Vissani(73’ Sfrappini), Bambozzi, Moretti(62’ Cambriani). A disp. Palazzetti, Menichelli, Rapaccioni, Pelagalli, Bisonni, Elisei. All. Masciani

Roberto Pellegrino