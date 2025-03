“ELCITO. Il piccolo Tibet delle Marche”: presentata la guida al Salone dell’editoria 2025

In occasione del “Salone dell’editoria Marche”, svoltosi lo scorso fine settimana alla Mole Vanvitelliana di Ancona, è stata presentata la prima vera guida turistica di Elcito, con l’Abbazia di Valfucina e Canfaito. L’opera, dal titolo “Elcito Il piccolo Tibet delle Marche”, è stata curata dall’architetto Luca Maria Cristini e pubblicata da “Claudio Ciabochi editore” (Fabriano, 2025) per la collana “Marche in tasca”.

Articolata in cinque capitoli, la guida è una vera e propria monografia su questi preziosi luoghi, saliti oggi al centro dell’attenzione mediatica e di un numero crescente di visitatori. Lo scopo dichiarato dall’autore è focalizzare l’attenzione sul valore storico, naturalistico e anche antropologico che questi ambienti hanno, a partire dall’Abbazia di Valfucina.

Questa, che è stata antichissimo e potente insediamento monastico di cui restano solo poche testimonianze materiali, viene trattata nel primo capitolo.

Il secondo capitolo è dedicato a Elcito, castello inespugnabile, sorto a difesa del monastero nel punto strategico di dominio della fertile vallata.

La sezione successiva tratta invece del Canfaito, pianoro a quota 1.100 metri, con la mirabile faggeta, mentre il quarto capitolo esamina gli aspetti peculiari della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, istituita proprio per preservare la formidabile biodiversità che caratterizza questi luoghi, legando la propria funzione anche alla salvaguardia della storia antica e recente, tra cui merita particolare attenzione la guerra di Liberazione dal nazifascismo che in queste valli ha visto i combattimenti più aspri che si sono avuti nelle Marche.

Il quinto e ultimo capitolo vuole contribuire a ristabilire le antiche relazioni che esistevano – fin dall’epoca feudale – con gli altri castelli e abbazie che coronano l’area del monte San Vicino, punto geografico di riferimento dello spartiacque che c’è tra la più nota Sinclinale Camertina e quella della Valle di San Clemente.

Perché Elcito ha questo nome dal sound vagamente spagnoleggiante?

Da quando e perché viene definito “il Tibet delle Marche”?

Se sul nome Elcito è caduto da tempo il mistero, derivando questo da “Elce”, nome arcaico del Leccio, se molti possono ricordare la performance dei monaci tibetani che nel 2001 scesero nella piazzetta dal monte la Pereta (foto sotto), forse non tutti sanno che nel secolo XIX il 16 agosto – giorno del patrono San Rocco – nella piazzetta di Elcito si teneva la curiosa “Fiera dei Garzoni”, che richiamava partecipanti da tutto il circondario. I ragazzi in età da lavoro si proponevano in quell’occasione come aiutanti nella pastorizia o nell’agricoltura, a seconda delle proprie attitudini, rivelate dal tipo di bastone che recavano quel giorno in mano.

Sono questi gli argomenti trattati nei paragrafi e in alcuni “box” di approfondimento del volume, che illustrano alcune le novità emerse dalle ricerche eseguite in occasione della sua stesura. Uno di quelli descrive il cabreo del ‘700, rinvenuto di recente nell’Archivio diocesano di Sanseverino, che ci aiuta a scoprire l’antica viabilità dell’area, le sorgenti, i toponimi antichi ancora oggi in uso e ci testimonia come l’attuale Comunanza agraria di Elcito esista da oltre settecento anni, amministrando ancora oggi le medesime proprietà fondiarie.

Altre scoperte recenti rivelate nella guida sono la posizione della torre del castello, ancora esistente agli inizi dell’Ottocento e demolita completamente prima della fine di quel secolo.

Antichi documenti, suffragati da recenti scavi, hanno permesso di fare l’ipotesi sulla pianta e sulle dimensioni della chiesa abbaziale di Valfucina, oggi ridotta ad una piccola cappellina rurale: nell’epoca di massimo splendore dell’Abbazia aveva una pianta a “Tau” e dimensioni ragguardevoli, almeno triple di quella odierna, opere d’arte e con affreschi oggi perduti.

Leggendo il volume si scoprirà che, oltre al notissimo “foliage”, Canfaito offre ben altro in ogni stagione. Prima di tutto il faggio più vecchio delle Marche, il cosiddetto “Patriarca” e, soprattutto, una ricca biodiversità animale e vegetale, i cui valori sono illustrati in un nuovo percorso a tappe per grandi e piccini, realizzato dall’Unione montana alte valli del Potenza ed Esino, “Il Regno di Blu”, che permette di scoprire le peculiarità del pianoro.

Una sezione del volume individua le più importanti specie di funghi rilevate nell’area in anni di ricerche dal “Gruppo micologico Federico II” di Jesi.

Tra le altre curiosità che la guida svela, ci sono le vicende che hanno riguardato l’erezione della Croce del Monte San Vicino e che la vetta del monte è un preciso riferimento, un turning point, per il volo a vista degli aerei militari.

Come noto, Luca Maria Cristini è architetto libero professionista per vocazione e pubblicista per passione: si occupa di restauro di edifici storici, di riqualificazione urbana e di allestimento d’interni. Da sempre coltiva una passione per questi luoghi ed è stato tra i promotori dell’istituzione della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito e membro del primo Comitato di indirizzo della gestione.

Oltre a numerosi articoli e saggi, ha pubblicato: Ireneo Aleandri 1795-1885 – L’architettura del Purismo nello Stato Pontificio (Electa 2004), Mosè Di Segni medico partigiano (Riserva naturale dei Monti San Vicino e Canfaito 2011, 2023), La Roccaforte del Buon Gusto (Affinità elettive 2018), San Severino Vescovo di Settempeda (Hexagon 2019), Scherza coi Fanti e lascia stare i Santi (Hexagon 2019).

La guida (192 pagine, 9,50 euro) è disponibile anche nelle librerie di San Severino, Mondo a righe e Gulliver, nonché in tutte le principali librerie delle province di Macerata e Ancona. Inoltre è acquistabile online.