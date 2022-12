Apre il mercato invernale e la Settempeda è subito protagonista. Sono due i giocatori che vestiranno il biancorosso: Alex Di Francesco e Andrea Dolciotti. Colpi importanti per rendere più competitivo e completo l’organico di mister Ruggeri che potrà utilizzare gli ultimi arrivati già da sabato, prossima giornata di campionato.

Alex Di Francesco (classe 91’) è un attaccante agile, veloce e tecnico che può ricoprire molti ruoli offensivi: esterno, seconda punta, trequartista. Nella passata stagione la forte punta è stato uno dei pilastri del Casette Verdini (protagonista fino alla finale play off), squadra con la quale ha iniziato nei primi mesi di quest’anno. In precedenza Di Francesco ha avuto una carriera importante trascorsa in gran parte con l’Aurora Treia nel torneo di Promozione e stessa cosa ha fatto con il Chiesanuova senza dimenticare il Trodica in Eccellenza. Adesso Alex ha scelto di abbracciare la causa biancorossa con l’obiettivo di aiutare la squadra a fare un torneo di primo piano.

E’ un profilo molto interessante, invece, quello di Andrea Dolciotti (classe 2003), del quale si dice un gran bene. Il giovane centrocampista è cresciuto nel settore giovanile del Tolentino per poi sostenere un’importante esperienza per una stagione con il Fabriano Cerreto. Elemento di ottima tecnica, di qualità e di dinamismo predilige occupare il ruolo di centrale in mezzo al campo non disdegnando però altre posizioni. Andrea potrà sicuramente tornare utile nelle rotazioni e potrà fornire un contributo importante per il cammino di vertice della Settempeda.