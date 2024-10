Alle “Borgianelle” la festa di compleanno dei quarantenni di San Severino

A breve distanza dalla nutrita festa dei sessantenni a Villa Berta, anche i quarantenni settempedani hanno dato… fuoco alle polveri.

Il folto manipolo di cinquanta protagonisti sanseverinati ha scelto come location l’agriturismo Le Borgianelle dove, nel corso dell’allegra serata organizzata di tutto punto da Viviana Marconi, il co-organizzatore Marco Cingolani ha dato sfoggio della sua abilità alla consolle, gustandosi altresì la festa in qualità, appunto, di quarantenne. Sugli scudi anche i “Petto di pollon”, che hanno prodotto musica della giusta epoca per gli ospiti.

Tra brindisi, aneddoti e simpatici sfottò il commiato, con la promessa di ritrovarsi insieme per altri traguardi considerevoli.