Cerimonia a Cesolo per ricordare le vittime del Covid a cinque anni dalla pandemia

Ricordate le vittime del Covid a cinque anni di distanza da quando l’epidemia sconvolse anche la comunità settempedana facendo registrare diversi decessi in poche settimane.

Per iniziativa dell’associazione Pro Cesolo, nella parrocchia di Santa Maria Assunta è stata celebrata una messa alla presenza del sindaco Rosa Piermattei, del presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, del Gonfalone della Città di San Severino Marche.

Al termine della funzione religiosa è stata recitata una preghiera davanti all’epigrafe posta in ricordo proprio delle vittime da Coronavirus.

All’iniziativa hanno preso parte anche rappresentanti della locale stazione dei Carabinieri, della Polizia locale e dell’Associazione nazionale Carabinieri oltre che del gruppo comunale di Protezione civile.

Nel proprio intervento di saluto il sindaco ha sottolineato: “Oggi, con questa cerimonia, rinnoviamo il nostro impegno a non dimenticare. Non vogliamo dimenticare il sacrificio di chi ha perso la vita, la dedizione straordinaria di medici, infermieri, volontari e forze dell’ordine e di tutti coloro che, con grande umanità e professionalità, hanno affrontato l’emergenza in prima linea. Non vogliamo dimenticare la resilienza della nostra comunità, che ha saputo reagire con forza e solidarietà, sostenendosi nei momenti più difficili”.

Il primo cittadino ha poi rivolto un ringraziamento all’associazione Pro Cesolo, che ancora una volta ha voluto farsi promotrice dell’iniziativa. “Che questa giornata ci aiuti a guardare avanti con speranza, forti dell’insegnamento che la pandemia ci ha lasciato: quello di prenderci cura gli uni degli altri, sempre”, ha poi concluso il sindaco.