Valeria Ferretti, la “Signora” della Medicina se ne va in pensione

Oggi, giovedì 27 marzo, è l’ultimo giorno di lavoro per Valeria Ferretti, in servizio come infermiera nel reparto di Medicina dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino.

Ecco il saluto delle sue colleghe e dei suoi colleghi.

La “Signora” della Medicina se ne va in pensione. In forza all’organico del reparto sin dal 1987, è arrivato il momento di godersela!!!!! Ha svolto il suo lavoro con grande professionalità diventando un esempio da seguire per tutti i giovani infermieri che negli anni hanno prestato servizio nel reparto.

E proprio per questo mancherà tanto, essendo un punto di riferimento di tutta la Medicina: dal primario dottor Pierandrei a tutte le dottoresse, dalla coordinatrice agli oss.

Ma proprio perché gli vogliamo tutti un gran bene, non possiamo far altro che essere fieri di aver lavorato con lei e le auguriamo una felice seconda vita da pensionata.