Cammini tra le valli: da Gagliole a Valdiola sul Sentiero del partigiano

Domenica 27 ottobre il progetto “InterValli. Sei cammini tra le valli del Potenza, Esino, Musone” propone un’escursione con spettacolo teatrale sul Sentiero del partigiano.

Partendo da Gagliole si raggiunge il monumento al Capitano Valerio e si arriva alla valle di Valdiola, teatro della Resistenza del Battaglione Mario.

Il cippo, chiamato “Monumento del Capitano”, è stato ricavato modellando in forma trapezoidale un piccolo masso di pietra naturale presente nel luogo. Su di un lato si trova la lastra in marmo che ricorda il Capitano Salvatore Valerio, morto il 24 marzo 1944, ed è sormontata da una croce in pietra.

L’itinerario è facile, presenta una lunghezza di 9,5 chilometri con un dislivello complessivo di 400 metri. È necessario dotarsi di scarponcini da trekking con suola tacchettata; si consigliano i bastoncini da montagna per una migliore progressione.

Il pranzo è al sacco.

Presso la frazione di Valdiola, l’attore Stefano Tosoni – accompagnato dal musicista e cantautore Lucio Matricardi – metterà in scena il monologo in musica “La partita della morte”, la partita di calcio tra ufficiali tedeschi e giocatori ucraini, realmente disputata nel 1942.

“InterValli” è un evento organizzato da Viatīcum con il patrocinio dell’Unione montana di San Severino.

Info e iscrizione: guide.viaticum@gmail.com; Facebook: “Viaticum, with you on the way”.