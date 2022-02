Spot nazionale del gruppo Eurospin girato a San Severino: la nuova struttura apre il 25 febbraio

Venerdì 25 febbraio, alle ore 8, apre il Punto vendita Eurospin di San Severino. E intanto è stato girato proprio qui, all’interno della nuova struttura, lo spot pubblicitario per l’anno 2022 del gruppo Eurospin.

Questo spot andrà in onda già da fine marzo sulle principali reti televisive italiane. Un punto di forza in più per l’Eurospin di San Severino scelto a livello nazionale fra circa 1.300 Punti vendita.