L’Appignanese fa l’impresa e vola in finale. Questo il responso della sfida play off tra i biancoblù e la Settempeda che si sono affrontati al Soverchia per la semifinale del girone C e che ha visto il successo per 2-1 degli ospiti. L’unico risultato che aveva a disposizione l’Appignanese era la vittoria e grazie ad una bella prova la squadra di Giulianelli e Gagliardini l’ha centrata con pieno merito ottenendo il pass per giocare un’altra partita da dentro o fuori sabato prossimo e ancora in trasferta. Organizzato, compatto, più determinato, puntuale nelle ripartenze e atleticamente pronto, l’Appignano ha da subito reso difficile la giornata alla Settempeda che, invece, ha deluso soprattutto per come ha interpretato il primo tempo, ovvero in maniera troppo molle, troppo contratta ed imprecisa, mentre nella ripresa i biancorossi hanno provato a reagire ed a recuperare (vantaggio di Tarquini dopo appena venti secondi del secondo tempo), ma è mancato il guizzo risolutivo e la necessaria concretezza in zona gol. Insomma una prestazione dei biancorossi nel complesso deludente e con troppi interpreti non all’altezza in questo pomeriggio in un match importante e che valeva tantissimo.

La cronaca

E’ il giorno dei play off per Settempeda e Appignanese che si affrontano nella semifinale ad eliminazione diretta che deve scegliere chi sfiderà il Camerino. La pioggia non tiene lontano il pubblico che, infatti, risponde alla grande. Splendido il colpo d’occhio delle tribune del Soverchia gremitissime e stupendo il tifo dei Boys che hanno sostenuto la propria squadra fino all’ultimo. Squadre al gran completo e dunque con i migliori in campo. Pronti via e la sorpresa arriva dagli ospiti che variano modulo mettendosi a specchio della Settempeda: difesa a tre, davanti a Pettinari, composta da Picchio/Argalia/Carbonari; centrocampo con i due Gagliardini/Montanari/Stura e Tarquini; attacco con Medei e Camilloni. I locali, invece, confermano tutto: Caracci tra i pali; Mariani/Campilia/Kheder in difesa; Quadrini/Rossi/Silla/Di Francesco a centrocampo; Dolciotti trequartista; Ulissi e Capenti di punta. L’inizio è subito frizzante con il colpo di testa di Ulissi che Pettinari ferma in presa alta e con il tentativo di Medei dal limite ben controllato da Caracci. Si muove meglio l’Appignanese che sbaglia meno dei rivali e sembra più reattiva e pronta, in particolare con i centrocampisti. Nell’arco di cinque minuti gli ospiti sono tre volte pericolosi: Tarquini entra in area ma non trova il modo di servire in mezzo un compagno libero; Medei scatta in velocità e calcia in diagonale con Caracci che sfiora e mette in corner; sempre Medei in azione con il sinistro che finisce alto di poco. Nei restanti minuti del primo tempo accade ben poco con match equilibrato e combattuto a centrocampo.

Dopo l’intervallo si pensa di vedere una Settempeda diversa e più dentro la partita invece non sarà così perché una delle tante disattenzioni costa la rete dello svantaggio. Venti secondi e Tarquini è libero in area e da posizione defilata mette il rasoterra in porta sorprendendo sul proprio palo Caracci. Adesso la situazione è favorevole agli ospiti che possono gestire un risultato che li porterebbe in finale. I locali devono reagire per forza di cose e lo fanno con il cross di Mariani che arriva sulla testa di Dolciotti che gira verso la porta trovando la risposta in tuffo di Pettinari. L’Appignanese attende e riparte e quando lo fa è quasi sempre insidiosa. Al 13’ Montanari trova il varco sulla sinistra per calciare di potenza chiamando Caracci alla respinta con i pugni. Sempre Montanari in azione poco dopo con un altro sinistro che esce di poco sul fondo. Al 17’ Medei entra in area e dal fondo mette in mezzo un pallone molto invitante per Camilloni che cicca il sinistro. Altra azione ficcante degli ospiti al minuto 20 con Stura lanciato centralmente in area e stoppato al momento del tiro da un difensore. Intorno alla mezzora la gara sembra poter cambiare dato che l’Appignanese mostra un calo fisico inevitabile dopo tante energie spese con la Settempeda che, invece, sembra avere più ritmo e sembra trovare più spazi per affondare. Su di un pallone lungo la difesa ospite ha un’incertezza che favorisce Di Francesco che può calciare da posizione vantaggiosa ma manda sull’esterno della rete. Al 31’ bel cross da destra con Sfrappini che anticipa l’avversario ma la girata di testa è di poco alta. Al minuto 34 un lancio lungo di Kheder vede Sfrappini scattare in area per andare poi a provare il tiro che Pettinari in uscita bassa respinge con il corpo. La Settempeda mette in atto il massimo sforzo, ma al primo minuto di recupero viene punita da un contropiede portato avanti sulla destra da Montanari che arriva fino al vertice dell’area e da lì lascia partire una parabola perfetta con il sinistro che entra sotto la traversa. Classico gol dell’ex e 2-0 per l’Appignanese. L’orgoglio biancorosso viene fuori due minuti dopo quando Mariani accorcia le distanze spingendo in porta in tuffo di testa un pallone proveniente da sinistra. Gara riaperta in extremis e Settempeda tutta in avanti e che potrebbe trovare il clamoroso pari all’ultimo secondo. Pallone lungo che scorre in area favorendo lo scatto di Capenti che arriva in anticipo anche rispetto a Pettinari per provare un pallonetto a seguire che non può essere sfruttato dall’attaccante perché finisce giù (niente di eclatante solo un lieve contatto tra i due) con la sfera sul fondo. Il match finisce qua con l’Appignanese che festeggia e la Settempeda che va a casa con tanta delusione e amarezza per questa cocente eliminazione.

Il tabellino

SETTEMPEDA-APPIGNANESE 1-2

RETI: 20’’st Tarquini, 91’ Montanari, 93’ Mariani

SETTEMPEDA: Caracci, Mariani, Kheder, Rossi(71’Broglia), Campilia, Di Francesco, Quadrini(80’Borioni), Silla, Ulissi(58’Sfrappini), Dolciotti(89’Verdolini), Capenti. A disp. Palazzetti, Forresi, Minnucci, Tabarretti, Lleshi. All. Mancini

APPIGNANESE: Pettinari, Stura(66’Selita), Carbonari(66’Galassi), Gagliardini Edoardo, Argalia, Picchio, Tarquini, Gagliardini Nicola(57’Guerrero), Camilloni(89’Giulianelli), Montanari, Medei. A disp. Simoncini, Shoshay, Marrocchi, Renzi, Buldorini. All. Giulianelli Valerio

ARBITRO: El Mouhsini di Pesaro. Assistenti: Nazeraj e Mercuri di Fermo

NOTE: spett. 800 circa. Ammoniti: Rossi, Broglia, Stura, Argalia, Picchio. Angoli: 3-6. Recupero: 6’st

Roberto Pellegrino