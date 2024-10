Autunno caldo, anzi caldissimo alla Casa di riposo “Lazzarelli”

Dopo le deliziose ceche, fritte e consegnate in loco dagli amici di Cesolo, ritorna uno degli appuntamenti più iconici della “Lazzarelli”: la “festa del gelato” celebrata in pieno autunno. Volendo vincere facile, la struttura ha interpellato una vera e propria istituzione del gelato settempedano: Pacì dell’Oasi del gusto che al momento della consegna ha annunciato ai presenti la volontà di offrire le 6 enormi vasche di gelato prodotte per l’occasione.

Un gesto, il suo, molto significativo, accolto da un fragoroso applauso degli ospiti e dal sentito ringraziamento della presidente Teresa Traversa.

Esauriti i riti del caso, con le foto degli ospiti e i gonfiabili a immortalare il dolce evento, è iniziato lo spettacolo con tanta musica, balli e naturalmente gelato in quantità industriale servito e riservito – a volte triservito -, considerata anche l’ampia scelta.

Nel corso della serata è stato anche festeggiato il rientro a pieno regime della presidente, costretta a casa per un lungo periodo da un incidente, con la donazione di un album fotografico e la proiezione di un video di bentornata con protagonisti assoluti gli ospiti della struttura. Tanta la commozione della presidente e poi di nuovo tutti in pista.

L’autunno riserverà tante altre soprese agli ospiti della “Lazzarelli” la prima in ordine di tempo il party a base di porchetta e salsicce programmato per il giorno 31 ottobre per festeggiare in modo alternativo Halloween, poi San Martino con il classico torneo di briscola e la castagnata.

E molto altro ancora…