Corpo filarmonico: via ai corsi, venerdì l’open day e domenica il “Drum circle”

Da lunedì 20 settembre è possibile iscriversi al Corpo filarmonico “Adriano” per seguire i corsi proposti dalla scuola di musica. Per chi volesse saperne di più è previsto anche un “open day” per l’intero pomeriggio di venerdì 24 settembre presso i locali dell’associazione in via del Forno vecchio, a ridosso di Piazza del Popolo.

Inoltre, il Corpo filarmonico “Francesco Adriani” organizza un evento per tutta la famiglia. Una novità per San Severino che intende coinvolgere tutti, dai 6 ai 99 anni, senza richiedere competenze musicali. Si tratta del “Drum circle settempedano”: un appuntamento per vivere insieme le emozioni dello stare in gruppo attraverso la magia del “cerchio ritmico”.

L’interessante iniziativa si svolgerà domenica 26 settembre, dalle ore 17.30, al chiostro di Castello al monte. È richiesta la prenotazione.