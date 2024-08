Anche gli agricoltori possono catturare autonomamente i cinghiali sui propri terreni

Gli agricoltori potranno catturare autonomamente i cinghiali sui propri terreni come avviene con l’attività di selezione. Si tratta di una possibilità prevista dalle misure regionali in termini di contenimento degli ungulati, in attesa che il piano di contenimento straordinario frutto delle proteste e delle proposte portate dal Coldiretti Marche negli anni – ultima manifestazione, il grande corteo con 2mila persone il mese scorso sotto i palazzi della Regione – diventi pienamente operativo per riportare in equilibrio gli habitat naturali oggi in pericolo a causa del sovrannumero di questa specie.

Proprio Coldiretti Macerata ha organizzato il corso di formazione sull’impiego degli impianti di cattura. Gli imprenditori agricoli hanno incontrato, nella sala parrocchiale di Castel San Pietro, a San Severino, Raffaele Barboni, medico veterinario dell’Ast di Macerata. Grazie alla nuova normativa e all’attestato di partecipazione del corso gli agricoltori potranno dotarsi di chiusini per intrappolare i cinghiali. Le gabbie potranno essere fornite dagli Atc oppure acquistate direttamente dagli agricoltori, previa comunicazione e successiva punzonatura da parte della Polizia provinciale.

“C’è stata grande partecipazione – spiega Francesco Fucili, presidente di Coldiretti Macerata – visto il tema molto sentito sia da chi subisce i danni quotidiani alle colture, sia dagli allevamenti perché il proliferare dei cinghiali espone sempre di più il territorio al rischio di focolai di Peste suina africana (Psa), innocua per l’uomo ma letale per i maiali degli allevamenti”.

Non solo. In caso di focolaio conclamato le misure di contenimento prevedono il divieto di accesso alle aree interdette perché potrebbero portare a un’interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti. Il che significa niente passeggiate nei boschi, niente raccolta di funghi o tartufi, pesca, attività venatoria eccetera.

“Per come è la situazione andrebbe segnalata la presenza dei cinghiali fin dal primo avvistamento anziché dopo aver subito il danno – avverte Barboni –. La psa è presente in 9 regioni dove sono stati riscontrati 2.500 casi di animali infetti. L’ultimo è stato rilevato in Toscana, sta scendendo, è alle porte e per questo tutti gli sforzi devono essere tesi al contenimento: i controlli devono essere perentori e l’attenzione ai massimi livelli. Agricoltori e allevatori devono essere formati ed essere consapevoli”.

Secondo il direttore di Coldiretti Macerata, Giordano Nasini “la Psa dovrebbe essere un tema sentito da tutti, anche da cacciatori e ambientalisti”.