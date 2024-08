La Sab Basket ringrazia la Rhutten e ufficializza il nuovo main sponsor Climacalor

Gli sponsor, è indubbio, sono l’anima di una società sportiva che, aldilà del proprio impegno agonistico e di cura del settore giovanile, non può esimersi dalla considerazione che i partners commerciali le offrono per stabilire il target della propria stagione.

Quest’anno in casa Amatori Basket si registrano importanti novità.

È notizia recente, infatti, l’accordo su base quinquennale con la Climacalor della famiglia Bonci, oggi guidata da Enrico e Cristina, l’azienda settempedana sita in via Orazio Marziario, nella zona industriale di San Severino, produttrice di camini, stufe ed innovativi sistemi di riscaldamento, fiore all’occhiello dell’intraprendenza artigianale settempedana.

La dirigenza della Sab Basket del presidente Francesco Ortenzi saluta con entusiasmo il nuovo abbinamento con quello che si presenta come main sponsor del basket settempedano, ringraziando al contempo l’altro che per lunghi anni è stato il marchio abbinato con i colori biancorossi in una parabola cestistica che ha fornito innumerevoli soddisfazioni: la Rhütten. Con la speranza che l’azienda caldarolese rimanga a sostenere il cammino del mondo della palla a spicchi di San Severino.

Oltre alla Climacalor, entra a far parte della grande famiglia cestistica biancorossa sanseverinate anche un’altra azienda di spessore del territorio, la Olicor srl dei fratelli Oliviero e Corrado Carducci, una società che si occupa di sicurezza aziendale (Dpi), di abbigliamento e calzature per lo sport nonché di articoli promozionali, sia all’ingrosso che al dettaglio.

Due nuovi marchi che renderanno decisamente interessante la stagione della Sab Amatori Basket a cui, non dimentichiamolo, si affianca un’altra firma del panorama produttivo locale, la Seriart G2, azienda altamente qualificata in molteplici settori dell’industria e specializzata nella realizzazione di loghi e emblemi 3D, di serigrafie per pannelli comando, che affiancherà ancora una volta i giovani rampanti cestisti del settore minibasket della Sab.

La dirigenza della Sab naturalmente non dimentica tutte le altre attività commerciali che da anni sostengono il basket settempedano, nella speranza che, anche per le prossime stagioni, possano offrire il loro prezioso contributo. Un grazie speciale a: Oasi del Gusto, La Pizzeria Srl, LK Ristoro, Thermo-Tech di Grillo Marco, Acconciatore Sbick, Vipa Srl, Le Bocce, Infissi Potenza, Avis, Smoke di Traversi Piergiorgio, CPM Srl, Falcioni Srl, Autofficina Mengoni Srls.

Luca Muscolini