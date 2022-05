Terminato il lungo isolamento dovuto alla pandemia è finalmente giunta l’occasione per stare insieme. Così, anche la sezione Uteam di Castelraimondo ha pensato bene di offrire ai suoi iscritti alcune uscite pomeridiane sul nostro territorio provinciale. Oltre al Borgo di Castelraimondo, sei le visite svolte in differenti settimane: la prima è stata quella fatta a Pioraco; è stata poi la volta di Fabriano, di Matelica, quindi di Esanatoglia, poi Camerino e infine la città di San Severino. Un approccio per conoscere angoli non sempre notati e visite a luoghi aperti in uno spazio dove, a seguito del terremoto, molti monumenti sono preclusi alla nostra vista. Abbiamo incontrato nelle nostre visite tante persone che si sono prodigate per farci conoscere il vissuto storico dei paesi e le caratteristiche che ancora oggi li rendono vivi ed unici concludendo le visite con un momento gastronomico che ha ancora di più consolidato la nostra amicizia. Momenti semplici e nel contempo interessanti che ci hanno consentito di conoscere ed apprezzare luoghi e cose che altrimenti non sarebbero valorizzati. Un’esperienza vissuta in crescendo perché ogni nuova visita ha visto un costante aumento di partecipazione. Ora, ad esperienza conclusa, siamo soddisfatti di aver realizzato concretamente questa proposta che la nostra segreteria ha tenacemente voluto. Un ringraziamento al professor Giulio Mataloni, nostra guida in tutte le uscite ed un particolare alla segretaria Gabriella Sparvoli che ha seguito ogni particolare movimento ed esigenza del tutto, con sensibilità, competenza e delicatezza e… un arrivederci al prossimo anno accademico per preparare ed organizzare altrettanti itinerari interessanti e di vita insieme.

Gli iscritti Uteam del Comune di Castelraimondo