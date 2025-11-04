Terremoto: torna agibile in via Pergolesi un condominio demolito e ricostruito

La ricostruzione post sisma del 2016 segna un nuovo importante traguardo con il completamento dei lavori di demolizione e ricostruzione di un intero stabile condominiale situato in via Giovan Battista Pergolesi. Il complesso, composto da otto unità abitative, era stato gravemente danneggiato dalle scosse di terremoto ed era stato dichiarato non utilizzabile.

L’intervento ha richiesto un investimento complessivo di circa un milione e 600 mila euro, interamente finanziati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche.

Il sindaco ha firmato l’atto di revoca dell’Ordinanza di inagibilità, restituendo ufficialmente l’edificio alla piena disponibilità e sicurezza dei proprietari e degli inquilini.

“Vedere un intero condominio rinascere più sicuro e bello di prima è la migliore risposta al dolore del terremoto – dichiara Rosa Piermattei -. L’obiettivo è continuare su questa strada per restituire a tutti i settempedani la normalità e la piena fruibilità delle loro case”.