Rotellistica e Amatori Basket aprono l’impianto di pattinaggio quattro volte a settimana

Per l’estate l’impianto comunale di via Bramante apre le porte agli appassionati di pattinaggio e di basket.

Grazie alla collaborazione con le società Rotellistica Settempeda e Amatori Basket, la pista di pattinaggio – che nei mesi scorsi è stata rinnovata con una pista in resina colorata e un rettangolo centrale polifuzionale – sarà a disposizione degli appassionati sportivi il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 12 alle 18 e il sabato dalle ore 9 alle 19. Per il pattinaggio ci si potrà rivolgere a Francesco, al numero di telefono 3200240886, mentre per il basket a Guido, al numero di telefono 3388793382.

“Metteremo a disposizione l’impianto cittadino – sottolinea l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni – per praticare lo sport anche d’estate ma anche con lo scopo di far ritrovare i nostri giovani e far trascorrere loro insieme qualche ora all’aria aperta”.