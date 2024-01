Polisportiva, Marco Crescenzi lascia dopo 23 anni: testimone raccolto da Maria Agnese Crescenzi

Termina uno dei binomi più longevi e significativi che ci sono stati nello sport settempedano e che ha segnato in particolare, sotto tanti aspetti, l’attività agonistica della Polisportiva Serralta. Dopo ben 23 anni di presidenza (nel 2000 l’inizio) Marco Crescenzi interrompe il proprio mandato. E’ un cambiamento storico e importante per la società gialloblù che, dopo essere nata grazie all’idea e all’impegno di un gruppo di amici tutti residenti nella piccola frazione di San Severino, è cresciuta a dismisura anno dopo anno fino a diventare una delle realtà sportive più corpose, viste le tante attività svolte e visti i numerosissimi dirigenti e tesserati, non solo della città ma anche a livello regionale. Il passo ufficiale, quello del passaggio di consegne, è avvenuto nell’assemblea della Polisportiva svoltasi in questi giorni dove si è votato, all’unanimità, il nuovo direttivo. Il nuovo Presidente del Serralta, anche questa una novità assoluta in quanto prima donna, sarà Maria Agnese Crescenzi(nipote di Marco e dunque la tradizione di famiglia prosegue…). Al suo fianco come vice presidente ci sarà Franco Compagnucci (si occuperà anche del gruppo del calcio a cinque). Sono stati nominati anche i responsabili dei vari settori: Cristiano Beni per la ruzzola, Alberto Natali per il calcio Terza Categoria, Giulio Sparvoli per la podistica. I nuovi consiglieri della Polisportiva invece sono: Andrea Carloni, Mario Cipolletta, Mario Cocchi, Luca Crescenzi, David Dignani, Paola Fiori, Michele Giorgi, Chiara Mazzarantani, Ugo Ortenzi, Andrea Paciaroni, Cecilia Paciaroni, Carlo Sparapassi, Alessandro Vignati. Augurando a tutti un buon lavoro per la nuova avventura, un particolare in bocca al lupo va alla neo Presidente per quanto dovrà fare convinti che riuscirà a lavorare al meglio e con successo mantenendo la Polisportiva Serralta ai vertici dello sport locale e non solo.