Non smette di stupire la Sios Novavetro. Nell’ultima partita del 2022 ha vinto con un netto 1-3 sul campo della Travaglini Pallavolo Ascoli chiudendo l’annata al primo posto a 4 lunghezze dalla seconda.

La gara: parte subito in maniera aggressiva la Sios, cogliendo di sorpresa i padroni di casa e guadagnando il parziale con un comodo 14-25. La reazione da parte degli ascolani è ovviamente immediata e con colpi di alta classe, il set diventa una battaglia punto a punto. Chi ha la meglio è la squadra gialloblu che con un guizzo finale si porta sullo 0-2 grazie a un combattuto 26-28. Partita finita? Tutt’altro! La rabbia e la qualità dei padroni di casa vengono fuori nel terzo set, dove un calo di attenzione da parte della Sios permette agli avversari di rientrare in gara (25-20). La gioia ascolana però dura poco, perché i settempedani ricaricano le batterie e rientrano in campo con il fuoco dentro, alzando il proprio livello di gioco e conquistando il set (21-25) e chiudendo definitivamente la partita con il risultato di 1-3. Ora la Sios Novavetro si trova in testo al girone e può meritatamente godersi le vacanze da prima della classe!

Tre punti importantissimi sono arrivati anche per la Tormatic. Le ragazze di San Severino vincono una delicata trasferta in Ancona e si portano in sesta posizione in classifica. La formazione settempedana parte da subito bene e, nonostante la caparbietà delle padrone di casa, riesce a portarsi sullo 0-2 (24-26, 21-25). Nel terzo set però un calo di concentrazione rischia di mettere tutto in discussione. La suqadra locale, infatti, riesce a rientrare in partita portandosi sull’1-2 (25-23). Tuttavia, nell’ultimo set sale in cattedra la schiacciatrice Spitoni, che a suon di punti trascina la Tormatic alla vittoria, chiudendo il discorso partita con il risultato di 1-3. Questi 3 punti fanno finire il 2022 nel migliore dei modi e fanno ben sperare per il 2023!