Cordoglio in città per la scomparsa di Mariano Stronati, conosciuto da tutti come Manù. Aveva 89 anni.

Era stato un dipendente di Poste italiane e aveva coltivato sempre la passione per la politica. Fra l’altro aveva ricoperto anche il ruolo di assessore comunale.

Mariano era un uomo della “vecchia” generazione, sempre gentile e affabile.

Lascia i figli David e Stefano, le nuore Annarita e Lidia, i nipoti Francesco, Alessandro e Veronica.

I funerali saranno celebrati domenica 23 giugno alle ore 15.45 nella chiesa di Santa Maria della Pieve, partendo dalla sala del commiato “Il tempio degli angeli”, dove la salma è stata ricomposta per l’ultimo saluto terreno.