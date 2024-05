“I racconti della Dea Feronia”: aperto il festival dedicato a chi ama leggere

Venerdì 24 maggio si è inaugurata la prima edizione de “I racconti della Dea Feronia”, festival di libri, storie e passeggiate. Fino a domenica 26 maggio, la città di San Severino ospita una serie di incontri dedicati ai libri, alla storia e alla letteratura contemporanea.

Il festival è stato inaugurato nella biblioteca comunale “Francesco Antolisei”, con la partecipazione dell’assessore alla cultura e vicesindaco Vanna Bianconi, delle lettrici dell’associazione “Sognalibro” e delle componenti della direzione artistica del festival (Stefania Monteverde, Marina Peral Sanchez e Lucia Tancredi dell’associazione culturale e casa editrice Ev).

Il festival è la tappa finale di un progetto, composto da più eventi, durato un anno intero, risultato primo a livello nazionale tra i vari progetti selezionati dal bando ideato per la promozione della lettura “Città che legge” del “Centro per il libro e la lettura”, interno al Ministero della Cultura.

Un progetto che nasce in biblioteca e che ha in essa il suo centro: la biblioteca come luogo di incontro, di aggregazione e di condivisione della cultura.

L’evento inaugurale di questo festival, una serie di letture fatte dalle voci del “Sognalibro” (accompagnate dal musicista Luca Verdicchio), tratte da autori come Italo Calvino, Daniel Pennac, Jorge Luis Borges e Mikhail Bulgakov, ha voluto sottolineare la forza e l’importanza della letteratura, il piacere della lettura, la forza della prosa e la bellezza della narrazione: attraverso i libri si possono ricevere molti insegnamenti ed avere inaspettate sorprese, i libri «danno moltissimo, senza chiedere nulla», diceva Tiziano Terzani.

Successivamente, l’inaugurazione è proseguita nel Foyer del teatro Feronia, dove le studentesse e gli studenti dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” hanno intrattenuto il pubblico con un originale spettacolo dal titolo “In viaggio con la Dea Feronia”, una lettura animata incentrata su di un immaginario dialogo con la dea Feronia, la dea che dà il nome al teatro comunale: attraverso una dinamica rappresentazione, i giovani interpreti hanno dato vita ad un divertente e riuscito viaggio di questa dea nei giorni nostri, raccontando la storia ed i miti della divinità e della città (questo spettacolo, inoltre, è raccolto in una piccola pubblicazione cartacea con tanto di approfondimenti e bibliografia).

In conclusione della prima giornata de “I racconti della Dea Feronia”, l’autrice Giulia Vola ha presentato il suo libro “Cuore d’oro” (ed. Acquario Libri), dialogando con Marina Peral.

Nei prossimi giorni gli appuntamenti de “I racconti della Dea Feronia” vedono protagonisti molti scrittori e studiosi noti, come Stefano Mancuso e Maria Giuseppina Muzzarelli, nonché passeggiate guidate per scoprire il centro storico di San Severino e il giardino storico monumentale “Giuseppe Coletti”: per conoscere tutti gli appuntamenti e gli orari, consultare le pagine Facebook e Instagram de “I racconti della Dea Feronia” (@iraccontidelladeaferonia).

Silvio Gobbi