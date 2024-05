L’Unione montana compra pulmino per i servizi sociali con avanzo di amministrazione

Il Consiglio dell’Unione montana ha deciso di destinare parte dell’avanzo di amministrazione per migliorare i servizi sociali del territorio. In una recente seduta, il Consiglio ha approvato lo stanziamento di 50.000 euro per la sostituzione del pulmino dedicato ai servizi sociali, una misura che mira a potenziare la qualità e l’efficienza del supporto offerto ai cittadini.

L’avanzo di amministrazione, frutto di una gestione finanziaria oculata, verrà utilizzato per l’acquisto di un nuovo veicolo che sostituirà quello attualmente in uso. Il nuovo pulmino sarà dotato di moderne tecnologie e comfort, assicurando così un servizio di trasporto più sicuro e confortevole per anziani, disabili e altri utenti che dipendono da questi servizi per le loro esigenze quotidiane.

Inoltre, il Consiglio ha evidenziato come questa iniziativa rientri in un piano di potenziamento delle infrastrutture e dei servizi locali, puntando a una gestione responsabile delle risorse e alla promozione del benessere collettivo. Il nuovo pulmino rappresenta quindi non solo un miglioramento immediato delle condizioni di trasporto, ma anche un simbolo del costante impegno dell’Unione montana verso una comunità più forte e solidale.