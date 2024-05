A Federica Cianficconi il “Paul Harris Ferrow”, premio più ambito nel Rotary

“Qual energia per il futuro?”: è stato questo il tema dell’incontro organizzato dal Rotary Tolentino al ristorante Chiaroscuro di Belforte del Chienti. A confronto le opinioni sul tema di due eccellenti relatori, soci del club: Roberto Ballini, docente universitario, e Benedetto Ranieri, ex dirigente della Regione Marche.

Grande interesse per l’evento all’inizio del quale è stato conferito il Paul Harris Ferrow, il premio più ambito nel Rotary, a Federica Cianficconi, da anni interprete d’eccellenza all’Eliseo e attualmente al fianco del presidente Emmanuel Macron.

Federica Cianficconi, portando lustro al territorio ben oltre i confini nazionali, ha condiviso con i partecipanti all’evento alcune sue esperienze lavorative, un’occasione unica per scoprire il dietro le quinte del mondo della diplomazia e dell’interpretazione.

Dopo la consegna del riconoscimento si è passati al dibattito moderato da Matteo Pasquali.

Con Ranieri e Ballini si è partiti dai cambiamenti climatici per poi passare alle conseguenze dell’effetto serra, a come fermare il riscaldamento globale, all’energia rinnovabile, alla transizione energetica, alle fonti alternative, all’energia nucleare. E’ stata puntata l’attenzione, inoltre, sulle fonti non rinnovabili, carbone, petrolio, metano, contenendo tutti e tre carbonio e per combustione formano anidride carbonica, la principale imputata dell’effetto terra. La transazione energetica prevede che la struttura interamente basata su fonti energetiche non rinnovabili passi ad una alimentata da energie rinnovabili.

I relatori si sono così soffermati sul fotovoltaico, eolico, idroelettrico, sul nucleare sottolineando la differenza tra fissione e scissione, spiegando i pro e i contro. E’ stato ricordato che ad oggi l’Italia è l’unico Paese membro del G7 a non produrre energia nucleare, ma con la crisi energetica in corso e la necessità di liberarsi dalla dipendenza dalla Russia si torna a parlare di nucleare.

Carla Passacantando