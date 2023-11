Lusinghiero successo per l’undicesimo Trofeo Team Co.Bo. Pavoni a San Severino per merito dello stesso Team (capofila i gemelli Pietro e Paolo Pavoni, insieme al padre Aldo) e della Tormatic – Pedale Settempedano del presidente Maurizio Bordi. Il reciproco lavoro in ambito organizzativo è stato brillante sotto tutti i punti di vista, nonché ricambiato da un gran numero di partecipanti (285 su 320 iscritti) provenienti da più regioni d’Italia, data la validità di gara top class Fci.

La quarta prova dell’Adriatico Cross Tour ha avuto luogo nella periferia della città settempedana sui prati di un terreno privato, nella zona di viale Varsavia, in cui è stato allestito un tracciato di 2.300 metri altamente tecnico (tra dossi e ostacoli artificiali), al contempo appesantito e reso scivoloso dall’abbondante pioggia caduta poco dopo l’alba per poi lasciare spazio al sole e a un forte vento per tutto l’arco della giornata.

Per tutti gli atleti è stato il primo e vero “assaggio” con il fango, dopo un avvio di ciclocross in condizioni climatiche anomale con temperature più estive che autunnali.

Tra gli agonisti, a prendersi una ribalta importante nella top-5 sono stati Riccardo D’Andrea (Pedale Teate), Riccardo Mazzocchetti (Pedale Teate), Andrea Posata (Amici della Bici Junior), Tommaso Rossi (US Forti e Liberi-Zanetti Cicli) e Alessandro Pazzaglini (Pedale Chiaravallese) tra i G6 uomini, Martina Giuliese (Ludobike Scuola di Ciclismo), Alessia Russo (Team Go Fast Puglia), Leire Storani Ruiz-Navarro (Recanati Bike Team), Maia Melissa Boga (Recanati Bike Team) e Vittoria Cardinali (Recanati Bike Team) tra le G6 donne, Gabriele La Notte (Ludobike Scuola di Ciclismo), Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Giulio Vitali (Team Cingolani), Christian Di Rosa (Team Bike Atletico Monterotondo) e Vittorio Longari (UC Città di Castello) tra gli esordienti uomini secondo anno, Greta Masini (Bicifestival), Stella Forti (Team Cingolani), Camilla Magnapane (Tormatic Pedale Settempedano), Viola Muccioli (Bicifestival) e Sara Rinaldoni (Gruppo Ciclistico Matelica) tra le esordienti donne secondo anno, Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Filippo Cingolani (Team Cingolani), Andrea Gabriele Alessiani (Pedale Rossoblu Picenum), Niccolò Nieri (Sorgente Pradipozzo) e Cristian Vargas (Velo Club Cattolica) tra gli allievi uomini primo anno, Mirco Sasso (Fusion Bike), Stefano Cavalli (Alè Cycling Team), Francesco Carnevali (Cycling Cafè Racing Team), Michele Saccotelli (Andria Bike) e Alessandro Biscossi (Race Mountain Folcarelli Team) tra gli allievi uomini secondo anno, Aurora Masi (Sorgente Pradipozzo), Agnese Calcabrini (Recanati Bike Team), Asia Vannuzzo (Bicifestival), Margot Buldrini (Bicifestival) e Silvia Leonetti (Andria Bike) tra le allieve donne, Pietro Tintoni (Team General System), Filippo Modesti (Bici Adventure Team), Michele Campolucci (Team Cingolani), Nicolò Grini (Bici Adventure Team) e Marco Russo (Vini Fantini Sportur Freebike) tra gli juniores uomini, Vittorio Carrer (Fusion Bike), Luca Ursino (Pro Bike Riding Team), Lorenzo Cionna (Passatempo Cycling Team), Valerio Pisanu (Race Mountain Folcarelli Team) e Matteo Laloni (Race Mountain Folcarelli Team) tra gli uomini open, Nefelly Mangiaterra (Team Cingolani), Alice Pascucci (Alè Cycling Team), Myrtò Mangiaterra (Team Cingolani), Chiara Radesca (Ludobike Scuola di Ciclismo) e Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) tra le donne open.

Tra gli amatori, a podio Marika Passeri (UC Petrignano), Ania Bocchini (Team Cingolani) e Mery Guerrini (Team Co.Bo Pavoni) tra le donne master, Mattia Zoccolanti (Bikeland Team Bike 2003) e Nicolò Tonucci (Green Bike Alè Cycling) tra gli élite sport, Leonardo Caracciolo (Triono Racing-SC Centro Bici), Rino Gasparrini (Diamond Team) e Andrea Tudico (Pro Life Racing Team) tra i master 1, Pier Filippo Bertuzzo (Bibione Cycling Team), Claudio Moronci (Team Cingolani) e Daniele Pallini (Team Go Fast) tra i master 2, Emanuele Serrani (Pedale Aguglianese), Alessandro Mattei (Bike Plus Volata Cycling) e Luca Re (Bike Racing Team) tra i master 3, Alessandro Diletti (Team Cingolani), Gianni Zanetti (US Forti e Liberi-Zanetti Cicli) e Gino Mercuri (Hair Gallery Cycling Team) tra i master 4, Paolo Pavoni (Team Co.Bo Pavoni), Giovanni Filippo Raimondi (Team Co.Bo Pavoni) e Alberto Laloni (Abitacolo Sport Club) tra i master 5, Paolo Sorichetti (Passatempo Cycling Team), Marco Gorietti (UC Petrignano) e Michele Salza (Team Co.Bo Pavoni) tra i master 6, Luigino D’Ambrosio (Rampiclub Val Vibrata), Alessio Olivi (Team Cingolani) e Gilberto Antognoli (Green Bike Alè Cycling) tra i master 7, Franco Di Vita (Team Harebike) Adamo Re (Bike Racing Team) e Marco Valentini (Avis Amelia) tra i master 8.

Contemporaneamente, ad amplificare lo spettacolo del ciclocross anche quello rivolto ai più piccoli con la manifestazione promozionale Gioco Ciclismo, pensata proprio per avvicinare tante nuove leve del pedale allo sport delle due ruote, in una piccola porzione del tracciato solcato dagli atleti più grandi nelle gare ufficiali.

Alle premiazioni sono intervenuti Paolo Paoloni (assessore allo sport), Lino Secchi (presidente del comitato regionale Fci Marche), Massimo Romanelli (vice presidente vicario Fci Marche), Carlo Pasqualini (presidente del comitato provinciale Fci Macerata) e Andrea Pastorelli (vice presidente vicario Fci Umbria).

Classifiche complete sul portale ENDU a questo link https://www.endu.net/it/events/trofeo-team-co.-bo.-pavoni/

Servizi televisivi su Tvrs canale 13 del digitale terrestre nelle Marche o in streaming su www.tvrs.it martedì 7 novembre durante il Tg delle 20.15, giovedì 9 novembre all’interno della rubrica Giovedì Ciclismo alle 22 in replica venerdì 10 alle 15.45.

Credit fotografico Lanfranco Passarini