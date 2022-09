Per la stagione di prosa al Feronia restano invariati i prezzi degli abbonamenti (da 84 a 150 euro) e dei biglietti (da 10 a 25 euro) degli spettacoli che sono, appunto, in abbonamento. Sono compresi sei spettacoli al teatro a posto fisso, la rassegna cinematografica al cinema San Paolo a posto libero e la prelazione per il proprio posto per lo spettacolo di circo contemporaneo Nuova Barberia Carloni.

Il botteghino del Feronia (telefono 0733634369) sarà aperto dalle ore 16 alle ore 20 nei giorni 6, 7 e 8 ottobre per i rinnovi degli abbonamenti con conferma del posto e nei giorni 9, 10, 11 e 12 per i nuovi abbonamenti, sempre dalle ore 16 alle ore 20.

Informazioni presso l’Amat Marche (telefono 071 2133600) dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 e presso la Pro loco di San Severino (telefono 0733638414) aperta da martedì a domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.