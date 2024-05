Maggio a tutto gas col vivaio! Sandro Foglia e Marco Travaglini guidano l’Under 19

Mese di maggio pieno di impegni per le squadre del settore giovanile della Settempeda che saranno chiamate ad affrontare diversi tornei riservati ovviamente alle categorie di appartenenza. La prima a scendere in campo sarà la juniores nel torneo Orselli.

A guidare l’Under 19 biancorossa come nuovo allenatore toccherà a Sandro Foglia che da pochi giorni si è seduto in panchina (con lui anche Marco Travaglini come collaboratore) e dopo aver esordito in campionato, dovrà farsi onore in un torneo importante come l’Orselli.

Debutto contro la Maceratese, mentre le altre rivali nel girone C saranno Tolentino, Vigor Castelfidardo e Montefano. Per gli Allievi e per i Giovanissimi, invece, ci sarò il Velox altro torneo di prestigio.

Al “Cleti” saranno in lizza gli Esordienti, mentre al Buccolini giocheranno i Giovanissimi. Per finire impegni anche per gli Esordienti (2012), nel torneo Ciriaci, e per i Pulcini (2013).