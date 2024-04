“La bellezza nella fede”: al Feronia l’incontro con don Luigi Maria Epicoco

L’arcivescovo Francesco Massara presenta l’incontro dal titolo “La bellezza nella fede” in programma mercoledì 24 aprile, alle 17, al Feronia. Protagonista don Luigi Maria Epicoco con la sua relazione sul rapporto tra arte, fede e verità.

Luigi Maria Epicoco è un presbitero, teologo, filosofo e scrittore italiano.

Nato a Mesagne, in provincia di Brindisi, è stato ordinato sacerdote dall’arcivescovo Giuseppe Molinari a L’Aquila nel 2005. Si è laureato in Filosofia e ha conseguito il dottorato in Teologia morale alla Pontificia Accademia Alfonsiani.

Ha scritto diversi libri e articoli di carattere filosofico, teologico e spirituale. Negli anni ha diretto la residenza universitaria San Carlo Borromeo a L’Aquila, ha retto la parrocchia universitaria di San Giuseppe Artigiano ed è stato preside dell’Istituto superiore di Scienze religiose Fides et Ratio Issr de L’Aquila.

Dal 2021 al 2023 è stato assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione ed editorialista dell’Osservatore Romano.

Dal 2014 è docente incaricato di Filosofia presso la Pontificia Università Lateranense.

Dal 2023 è docente incaricato di Antropologia filosofica alla Pontificia Accademia Alfonsiana e alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum.

Si occupa a tempo pieno di formazione e tiene regolarmente conferenze e corsi di esercizi spirituali per religiosi e laici.