L’impianto del Blugallery ha ospitato Gemma Galli, ex capitana della Nazionale di nuoto sincronizzato. L’incontro è stato organizzato per permettere alla squadra di conoscere da vicino chi ha rappresentato l’Italia in questo sport a livello internazionale. È stata un’esperienza di lavoro intensa su tecnica, obbligatori di categoria e coreografie fuori e dentro l’acqua.

Non è mancata l’occasione per stabilire un contatto fra la campionessa, le allenatrici e le atlete: da qui sono emerse domande di ogni tipo riguardanti la gestione degli allenamenti, dello studio, delle gare e delle emozioni.



Gemma Galli ha spiegato alle giovani sincronette anche l’importanza di creare un gruppo di lavoro affiatato, in grado di collaborare e aiutarsi le une con le altre. “Gli atleti, a tutti i livelli, non sono macchine – ha detto -, prima di tutto sono persone e hanno il diritto di innamorarsi ogni giorno del loro sport. Il vero agonista, quello puro, è chi sfida ogni giorno se stesso, non gli altri. Essere qui è stata per me un’esperienza bellissima! La vostra passione traspare in ogni momento e mi avete fatta innamorare ancora di più del nostro sport. Auguro a tutte, allenatrici e atlete, un grosso in bocca al lupo per la stagione!”.