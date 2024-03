Calcetto, Visso battuto 8-4: Serralta resta primo a tre giornate dal termine

Tre giornate alla fine del campionato e il Serralta è saldamente al comando con sei lunghezze di margine sul Castelraimondo C5 (l’altra formazione castellana è caduta in casa e dunque sembra ormai tagliata fuori) e così l’obiettivo del salto di categoria è sempre più vicino e a portata di mano. Già il prossimo turno casalingo contro il Frasassi (quinto con ancora speranze di play off) potrebbe dire molto in tal senso, anche se occorrerà vedere ovviamente cosa farà la seconda in classifica. Quello che contava di più, però, per i gialloblù era non perdere colpi e continuare a marciare spediti per mantenere il primato e così è stato fatto grazie alla larga e meritata vittoria sul campo del Visso.

Serralta che ha saputo gestire con maestria il match tenendo sempre a debita distanza i locali che ci hanno provato, ma hanno trovato una capolista determinata, concentrata e poco disposta a dare possibilità in una gara che è filata via senza patemi per i settempedani che hanno distribuito al meglio le reti nell’arco dell’incontro (tre nel primo tempo, cinque nella ripresa). Grande protagonista della frazione iniziale è stato Leonardo Bonci che ha messo a segno una tripletta: primi due gol in avvio, poi l’1-3 punteggio con cui le squadre sono andate all’intervallo.

Nella ripresa, dopo che il Visso aveva accorciato (2-3), ecco l’allungo definitivo con le firme di Gustavo, Pizzichini, Dialuce e Nardi (doppietta), sequenza che ha scritto la parola fine sul match chiusosi al fischio finale sul 4-8.

Bella prova dei ragazzi di Gentilucci che, archiviato il pari nello scontro diretto di sette giorni prima, tornano al successo convincendo e dando un segnale confortante in vista del rush finale che dovrà consegnare loro l’obiettivo stagionale inseguito fin dalle prime giornate.

SERRALTA: Vignati, Luciano, Gustavo, Piccinini, Dialuce, Paciaroni, Guilherme, Bonci, Nardi, Zagaglia, Panicari, Pizzichini. All. Gentilucci

Roberto Pellegrino