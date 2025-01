La Settempeda rinforza l’attacco con l’argentino Diego Javier Pariani

Alla vigilia del primo impegno casalingo del nuovo anno (il secondo consecutivo sarà sabato 18 gennaio contro la capolista Trodica), la Settempeda si rinforza e inserisce in organico un nuovo attaccante. L’ultimo arrivato è l’argentino Diego Javier Pariani (classe 93’). Il sudamericano sarà a disposizione da subito, quindi potrebbe già giocare domani contro il Grottammare. Aumenta dunque la colonia albiceleste nello spogliatoio biancorosso (dove c’è già Perez).

Pariani arriva dalla Prima Categoria umbra (Valdipierle) dove ha iniziato la stagione che è stata la prima esperienza italiana. In precedenza la punta argentina è stato protagonista sia in patria sia in altre nazioni. Pariani si è messo in luce e per diversi anni soprattutto nei vari campionati della Bolivia dove ha giocato anche nella massima divisione (la nostra serie A). Pariani è un centravanti classico, abile a muoversi in area di rigore, opportunista, forte fisicamente e molto abile nel gioco aereo. Giocatore che potrà essere utileed offrire soluzioni diverse avendo quelle caratteristiche che la Settempeda e mister Ciattaglia cercavano per completare al meglio il reparto. Una soluzione in più, quindi, che potrà essere sfruttata nel girone di ritorno per una Settempeda che vuole ben figurare e continuare a viaggiare nelle zone alte della classifica.