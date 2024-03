Profondo cordoglio a San Severino per la prematura scomparsa di Fabio Fucili

Nel giorno della Domenica delle Palme è salito in cielo Fabio Fucili, sconfitto a soli 32 anni da una crudele malattia. Una notizia che lacera i cuori nella nostra comunità, dove la famiglia Fucili è molto conosciuta e amata. E dove Fabio aveva tanti amici ed estimatori.

L’annuncio della sua scomparsa è arrivato stamattina, domenica 24 marzo, dal babbo Pacifico, dalla mamma Paola, dai fratelli Francesco e Federica, dalla fidanzata Giulia, dal cognato Alessandro, dalla nipote Valentina, dagli zii Piera e Pacì, dalla nonna Elvia.

I funerali avranno luogo martedì 26 marzo, alle ore 9.30, partendo dalla sala del commiato “Il Tempio degli angeli” per la chiesa di San Domenico. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Castel San Pietro – Isola.

A Francesco, presidente provinciale di Coldiretti, e a tutti i familiari di Fabio giungano anche le condoglianze del Settempedano.

Aggiornamento

Anche il sindaco Rosa Piermattei, a nome dell’intera Amministrazione comunale e di tutta la comunità, si è voluta unire al dolore che ha colpito la famiglia Fucili: “E’ un’altra giovane vita che se ne va lasciando nel gran dolore i propri cari e chi lo ha conosciuto. Nonostante l’età Fabio si era fatto apprezzare per l’impegno nel lavoro. Era amato e stimato da tantissimi. Gli amici di sempre e gli affetti più cari gli sono stati vicinissimi in una malattia che l’ha segnato nel fisico ma mai nello spirito. Oggi siamo in tanti a piangere la scomparsa di un ragazzo tanto caro a tutti”.