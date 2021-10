Volley, ragazzi e ragazze brindano in Coppa con due successi

La squadra maschile di coach Pasquali torna a disputare partite ufficiali al palasport “Ciarapica”, dopo i lavori di restauro della struttura, e coglie il suo secondo successo in Coppa Marche, questa volta a spese del Caldarola Volley che riesce a contrastare efficacemente i padroni di casa soltanto nel terzo set, terminato ai vantaggi. I settempedani vincono ancora per 3-0 (25-15, 25-18, 26-24), con il medesimo punteggio della gara di apertura di Coppa, giocata sabato 25 presso la palestra “Toti Barone” contro la Paoloni Appignano.

Sabato 9 ottobre i nostri ragazzi andranno a far visita all’Aurora Volley Appignano, nel terzo e ultimo match della prima fase del torneo.

Torna il sorriso anche nella squadra femminile che, dopo un debutto amaro in quel di Polverigi, trova un pronto riscatto a Civitanova Marche, in casa dell’US Volley ’79. San Severino perde il primo parziale, poi con un secondo set lungo e avvincente, terminato 28-30, le settempedane pareggiano i conti e aprono la strada per la vittoria finale (1-3; 25-22, 28-30, 18-25, 24-26). Le ragazze di coach Mosca chiuderanno la prima fase di Coppa Marche sabato 9 alla palestra “Toti Barone”, contro la Sifer Castelfidardo; l’inizio è previsto per le ore 18.

Saranno ammessi solo spettatori muniti di Green Pass e con accessi limitati secondo i protocolli in vigore.