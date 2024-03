Gli auguri dei familiari per gli ottant’anni di Primo Iachetta

Oggi, lunedì 11 marzo, ha compiuto ottant’anni Primo Iachetta.

Agricoltore in pensione, si è dedicato sempre alla campagna e al mondo della natura. E’ sposato da 54 anni con la signora Silvana.

Per questo traguardo è stata festa grande in casa sua, a Cesolo, come è normale che sia.

E la nipote Maria Teresa ha voluto fargli anche la sorpresa di un augurio speciale attraverso “Il Settempedano” perché lui – dice – è per noi uno zio davvero “speciale”.

Ad augurare a Primo un “buon compleanno” online sono, assieme a lei, i nipoti Michela e Andrea e i pronipoti adorati Tommaso e Giovanni.

Pure la redazione del nostro giornale, molto seguito dalla famiglia Iachetta, si unisce agli auguri con un brindisi virtuale per gli “80” di Primo…