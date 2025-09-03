Andrea Nasso e Laura Ferioli arbitri al Mondiale di tiro alla fune in Inghilterra

Il tiro alla fune italiano sbarca a Nottingham, in Inghilterra, per i Mondiali TWIF 2025 World Outdoor Championships, e tra i protagonisti non ci sono solo gli atleti, ma anche due figure di spicco del panorama arbitrale marchigiano: Andrea Nasso di San Severino e Laura Ferioli di Matelica. I due arbitri maceratesi sono stati convocati per l’importante evento, a conferma della qualità e della professionalità del movimento arbitrale locale.

Andrea Nasso e Laura Ferioli si uniscono alla delegazione azzurra della Figest, la Federazione italiana giochi e sport tradizionali di cui è presidente nazionale Enzo Casadidio di Pieve Torina. Il team azzurro è guidato dal responsabile nazionale Guido Bellinazzi e dal tecnico Stefano Verardo.

La presenza dei due arbitri internazionali ai Mondiali rappresenta un riconoscimento significativo per il loro impegno e la loro competenza, indispensabili per garantire il corretto svolgimento delle competizioni di un livello così alto.

L’evento, che si svolge dal 4 al 7 settembre, vedrà le migliori squadre del mondo contendersi il titolo iridato. L’Italia, con una formazione determinata e preparata, è pronta a dare il massimo, forte anche del supporto tecnico e arbitrale dei suoi rappresentanti.

La partecipazione di Nasso e Ferioli non solo valorizza il loro percorso individuale, ma mette in luce anche il contributo del territorio maceratese al mondo del tiro alla fune.