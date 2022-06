Festa della Repubblica alla grande per l’Under 12 Blugallery di pallanuoto che chiude le sue fatiche in campionato nella storica piscina del Passetto di Ancona con una brillante terza piazza. Dopo qualche anno i piccoli settempedani tornano quindi meritatamente sul podio, alle spalle delle corazzate Perugia ed Ancona, in una competizione interregionale che ha visto scendere in acqua ben 16 formazioni.

«Si è concluso uno degli anni più impegnativi di sempre – commenta a fine performance il trainer Andrea Pierucci -, fin dall’ottobre scorso abbiamo partecipato a tornei, amichevoli e partite di campionato senza sosta. I duri allenamenti sono stati interrotti solo nel mese di gennaio per cause indipendenti dalla nostra volontà, vale a dire per i numerosi casi di Coronavirus in rosa, ma non ci siamo abbattuti ed in breve abbiamo subito ripreso ad allenarci ed a giocare con caparbietà. Era la stagione che aspettavamo da tempo – continua con soddisfazione Pierucci -, dopo due anni impossibilitati a giocare con continuità, eravamo determinati a ricostruire il nostro progetto societario, quello di educare e far socializzare i giovanissimi attraverso lo sport. La nostra ambizione resta quella di far crescere gli atleti con una sana educazione sportiva, basata su principi di lealtà ma senza rinunciare alla spensieratezza. Ai ragazzi il training settimanale non è pesato. La mia dedica per il brillante terzo posto finale va ai genitori. Sempre disponibili e presenti ad ogni appuntamento, costantemente sorridenti, mai polemici. Come ogni anno, infine, rimarco la mia gratitudine per la fiducia ricevuta dal Blugallery Team, società encomiabile sotto ogni profilo».

Ricordiamo i ragazzi dell’Under 12 che sono scesi in acqua durante l’esaltante stagione sportiva appena conclusa: Francesco Carnevali, Matteo Stefanelli, Marco Lambertucci, Davide Giannangeli, Gabriele Pettarelli, Alessandro Rubini, Leonardo Pontoni, Filiberto Tacchi, Riccardo Rondelli, Mattia Eleonori, Nicolò Rocci, Giorgio Diamantini, Leonardo Stura, Diego Borghiani, Jacopo Compagnucci e capitan Riccardo Eusebi.

Luca Muscolini