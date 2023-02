Ripartono all’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” gli incontri di Educazione stradale. Gli agenti della Polizia locale sono di nuovo al lavoro nelle classi della Scuola Primaria.

Dopo gli incontri nelle prime e seconde terminati a novembre, il 14 febbraio sono riprese le attività di Educazione stradale nelle classi terze, quarte e quinte delle nostre scuole. L’avvio del nuovo ciclo di interventi è stato salutato, oltre che dai due agenti impegnati nelle attività in aula, Stefania Menichelli e Luca Crescentini, dal comandante della Polizia locale Adriano Bizzarri, dal dirigente scolastico Sandro Luciani e dalla referente di Educazione civica Alessandra Aronne.

Il progetto, che vede la collaborazione della scuola con il corpo dei vigili urbani, è volto a sollecitare la consapevolezza e l’interiorizzazione dei valori che portano ad assumere forme di convivenza responsabili e al rispetto dell’ambiente, per educare i giovani a una cittadinanza consapevole. Nello specifico gli interventi sono finalizzati alla conoscenza del ruolo dei vigili urbani, a muoversi in strada, in sicurezza, a piedi e soprattutto in bicicletta.

Gli interventi, di circa due ore, sono proposti in due diversi momenti. In un primo tempo viene effettuata, per tutte le classi, un’ora circa di teoria per la conoscenza di norme, segnaletica e il veicolo bicicletta, e si svolge in aula.

In un secondo momento tutte le classi effettueranno uscite di un’ora, nell’area già predisposta, nei pressi dei plesso scolastico D’Alessandro, per mettere in pratica quanto appreso.