Quaranta pittrici espongono le loro opere fino al 17 marzo

San Severino città d’arte si trasforma in città delle donne in occasione dell’8 marzo. Come vuole la tradizione nell’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia per la Festa della donna si accende, da diversi anni ormai, la Mostra delle pittrici, esposizione promossa dall’associazione Del Colle di Colleluce e organizzata da Serenella Eugeni, con il patrocinio del Comune, che intende celebrare la creatività in rosa.

La collettiva – inaugurata sabato scorso – sarà visitabile fino al 17 marzo nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 16.30 alle 19.30.

Al taglio del nastro sono intervenute il sindaco Rosa Piermattei, che ha voluto ricordare come “creatività ed orgoglio al femminile si sposino in questa mostra divenuta ormai una tradizione per noi”, e il vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, oltre alla referente dell’associazione Del Colle, Serenella Eugeni.

Presenti all’inaugurazione anche gran parte delle pittrici protagoniste della rassegna, che sono oltre quaranta.

Unica presenza maschile, con sculture a tema femminile, il settempedano Fabrizio Savi.