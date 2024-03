Festa della donna: visite gratuite anche all’ospedale di San Severino

In occasione della giornata dell’8 Marzo, l’Azienda sanitaria territoriale di Macerata, come ormai consuetudine, offre alle donne la possibilità di effettuare alcune visite gratuite (dietro prenotazione) che si svolgeranno nei vari reparti degli ospedali di Civitanova Marche, Macerata, San Severino e Camerino.

Presso la struttura ospedaliera civitanovese, nella giornata della Festa della donna i reparti di Ostetricia e Ginecologia insieme a Pediatria organizzeranno un “open day”, durante il quale saranno effettuate visite gratuite ginecologiche per donne adulte, mentre visite endocrinologiche e ginecologiche saranno effettuate per bambine e adolescenti presso l’ambulatorio dedicato, dalle ore 14.30 alle 18.30.

Per le prenotazioni rivolgersi al numero 0733 823692 dalle ore 12.30 alle ore 17.

Presso la struttura ospedaliera di Macerata si svolgeranno le visite di seguito elencate:

– U.O.C. di Radiologia, diretta dal dottor Leonardo Costarelli, sei ecografie (addome o tiroide) saranno svolte presso la Sala eco, dalle 9 alle 11. Prenotazioni al numero: 0733 2572311, dalle ore 9 alle 11.

– U.O.C di Oncologia, diretta dal dottor Nicola Battelli, saranno otto le visite senologiche offerte, dalle 12.30 alle 13.40 presso il DH Oncologia. Per le prenotazioni rivolgersi allo 0733 2572311, dalle ore 9 alle 11.

– U.O.C di Urologia, diretta dalla dottoressa Lucilla Servi, cinque visite per incontinenza femminile saranno effettuate nel reparto, dalle 13 alle 14. Si prenota al numero 0733 2572311, dalle ore 9 alle 11.

– U.O.C di Medicina, diretta dal dottor Roberto Catalini, quattro esami ecocolordoppler arti inferiori ore 9-9.30-10-10.30, quattro esami ecocolordoppler vasi epiaortici ore 11-11.30-12-12.30, quattro visite reumatologiche ore 12-12.30-13-13.30 e due visite per osteoporosi ore 10-11. Le prenotazioni al numero 0733 2572311, dalle ore 9 alle 11.

– Direzione medica, diretta dalla dottoressa Giorgia Scaloni: sarà offerto counselling di sostegno psicosociale e orientamento per favorire l’emancipazione e l’empowement femminile di donne fragili e in difficoltà, con l’assistente sociale Ilenia Sabbatini. Prenotazioni al 331 1415015, dalle ore 9 alle 11.

– U.O.C Servizio professioni sanitarie, diretto dal dottor Paolo Antognini: qui si svolgeranno otto Caring massage infermieristico da parte delle infermiere Emanuela Cesca e Sonia Picchio, dalle ore 9 alle 13. Prenotazioni allo 0733 2573732, dalle ore 9 alle 11.

Presso l’Ospedale di Camerino:

– U.O.C Medicina, diretta dalla dottoressa Anna Maria Schimizzi, quattro visite reumatologiche saranno effettuate dalle ore 12 alle 14. Prenotazioni allo 0737 639395, dalle ore 8 alle 13.

– U.O.C Cardiologia, diretta dalla dottoressa Josephine Staine, cinque visite cardiologiche compreso Ecg per le donne, ore 8.30-9-9.30-10-10.30. Prenotazioni allo 0737 639521, dalle ore 14.30 alle 19.

Presso l’Ospedale di San Severino:

– U.O.C Medicina, diretta dal dottor Giovanni Pierandrei, dieci Ecg compresa la misurazione della pressione arteriosa, dalle ore 15 alle 18. Prenotazioni al numero dell’ambulatorio di cardiologia: 0733-642212.

Nell’occasione sarà anche distribuito materiale informativo.