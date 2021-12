Servizi comunali: l’Anagrafe è sempre più a portata di clic

L’Anagrafe a portata di click. Anche il Comune di San Severino ha aderito alla piattaforma Anpr che rende disponibile il servizio online per il rilascio di certificazioni anagrafiche munite di sigillo elettronico qualificato oltre a un servizio telematico per la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento anagrafico).

Sulle certificazioni anagrafiche di Anpr, il sigillo elettronico sostituisce la firma dell’ufficiale di Anagrafe, che continuerà ad essere apposta esclusivamente sulle certificazioni anagrafiche rilasciate dal Comune.

Il cittadino, accedendo alla piattaforma Anpr con la propria identità digitale, attualmente può chiedere, per sé stesso e per i componenti della propria famiglia anagrafica, alcune tipologie di certificati, ovvero:

– anagrafico di nascita

– anagrafico di matrimonio

– anagrafico di cittadinanza

– anagrafico di esistenza in vita

– anagrafico di residenza

– anagrafico di residenza AIRE

– anagrafico di Stato civile

– anagrafico di Stato di famiglia

– anagrafico di Stato di famiglia e di stato civile

– anagrafico di Residenza in convivenza

– anagrafico di Stato di famiglia AIRE

– anagrafico di Stato di famiglia con rapporti di parentela

– anagrafico di Stato libero

– anagrafico di Unione civile

– anagrafico di Contratto di convivenza

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti.

Al portale si accede con la propria identità digitale (Spid, Carta d’identità elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato .pdf o riceverlo via mail.

Inoltre, grazie ad Halley Informatica, i cittadini possono anche ricevere informazioni e tutta una serie di strumenti, tra cui la possibilità di scaricare una serie infinita di moduli e documenti, grazie al portale https://lapostadelsindaco.it/ con approfondimenti, circolari, novità anche sul Codice della Strada e molto altro ancora.