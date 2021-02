Nuove attività: Giacomo Vignati e la sfida del “Cozy Store”

Il 27enne Giacomo Vignati ama le sfide, un po’ come quando giocava a pallacanestro e cercava il pertugio giusto per infilare la retina. È per questo che il 10 ottobre scorso, salutato anche dal sindaco Rosa Piermattei, ha deciso di alzare l’asticella e divenire protagonista in proprio del negozio di abbigliamento sportivo, ora “Cozy Store”, all’ingresso di via Dante Alighieri.

«È stata una sfida coraggiosa alla pandemia, ma sentivo di poter dire la mia, anche se di contributi statali, per ora, nemmeno l’ombra. Ho puntato sulla qualità lanciando pure un marchio in fase di registrazione, il “Cozy”, indirizzato ad una clientela dai 15 ai 25 anni e sono reseller di calzature Nike. Discreto il volume d’affari nei mesi prenatalizi in cui sono restato aperto anche la domenica, ora attendo che si riparta decisi dopo un gennaio un po’ fiacco nonostante dal 16 ci siano i saldi. Finalmente con la zona gialla la gente ha di nuovo voglia di mangiare fuori e comprare qualche capo di abbigliamento, anche perché si è tornati alla scuola in presenza alle superiori». Non si può che migliorare.

Lu.Mus.