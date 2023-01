Conferma il terzo posto solitario al termine del girone di andata la Settempeda dopo la vittoria sul Montecosaro. Il terzo successo stagionale al “Gualtiero Soverchia” giunge nel secondo tempo grazie agli acuti di Alex Di Francesco (secondo centro consecutivo) e di Mirko Silla (quinto gol personale), rete quest’ultima che è valsa il nuovo vantaggio biancorosso dopo il pari ospite e il definitivo 2-1. Bottino pieno che garantisce anche due punti recuperati alla capolista (in vetta ora c’è il Cascinare che diventa campione d’inverno) e soprattutto dà un margine più ampio su chi insegue. Vittoria che è arrivata con qualche sofferenza e qualche rischio di troppo (rigore fallito dal Montecosaro a ridosso dell’intervallo e occasione nitida in pieno recupero) cosa a cui la squadra di Ruggeri ci ha abituato quando gioca in casa, ma quel che più conta è il risultato finale e se arriva la vittoria tutto passa in secondo piano e quindi questi altri tre punti sono ben accetti e contano parecchio ai fini della classifica. Settempeda che, comunque, ha ben giocato per larghi tratti del match, soprattutto nella ripresa, costruendo diverse azioni potenzialmente pericolose e non concretizzate che avrebbero chiuso i giochi con largo anticipo. Montecosaro che ha fatto la sua onesta partita, presentandosi non per fare una tattica difensiva ma con coraggio e buone iniziative. Ottima la prova del centrocampo biancorosso con Quadrini e Silla protagonisti. Nel prossimo turno (orario di inizio ore 15) comincia il ritorno e la Settempeda sarà di scena ancora in casa contro il Portorecanati.

La cronaca

Per l’ultimo impegno di andata a San Severino arriva il Montecosaro, terzultimo. Sfida tra squadre con obiettivi molto diversi: Settempeda che cerca di imporsi in casa per confermare la terza piazza e zona play off; Montecosaro alla caccia di punti salvezza. Nei biancorossi due sono i cambi rispetto al turno precedente ed entrambi in difesa: Mariani per Tabarretti e Latini per lo squalificato Campilia. In avvio i nero verdi ospiti sono propositivi e provano ad attaccare in velocità. E’ la Settempeda, però, ad avere la chance migliore per passare: cross da sinistra di Kheder, pallone lungo che arriva a Di Francesco che effettua un passaggio al volo per l’accorrente Quadrini che calcia di prima intenzione sfiorando il palo più lontano. Al 43’ ospiti ad un passo dal vantaggio. Basili penetra in area da sinistra e affronta in dribbling Mariani che dopo essere stato saltato tocca l’avversario che va giù. Giallo per il terzino di casa e rigore per il Montecosaro della cui battuta si incarica lo stesso Basili. Sinistro rasoterra angolato ma fuori dallo specchio della porta con palla larga a fondo campo.

Scampato il pericolo la Settempeda comincia il secondo tempo con il piglio giusto tanto che dopo quattro giri di lancette giunge il vantaggio: bella l’azione che parte da metà campo con tocchi precisi e di prima che fanno arrivare la sfera a Dolciotti che mette in area dove Sfrappini prova una conclusione di destro che diventa un prezioso assist per Di Francesco che appostato all’altezza del dischetto gira prontamente in porta. I biancorossi sulle ali dell’entusiasmo per aver sbloccato il match costruiscono un paio di azioni interessanti una delle quali vede un tentativo di Silla finire alto. Al 57’ Santagata prova la girata con Caracci che deve alzare in angolo. Dalla bandierina spiove un pallone che arriva all’altezza del secondo palo dove il difensore centrale Quintabà è il più lesto di tutti ad intervenire trovando la deviazione vincente che vale il pari e fa terminare l’imbattibilità del capitano biancorosso dopo 331’. Tutto da rifare per la Settempeda che accusa un po’ il colpo, ma il primo cambio operato da Ruggeri ha effetto immediato: è il minuto 69 quando il neo entrato Capenti crossa da destra con palla che è buona per Sfrappini che appoggia a Silla che controlla, prende la mira e infila di precisione con il piatto destro a fil di palo alla sinistra di Mari. Come avvenuto dopo l’1-0 i locali hanno altri buoni minuti con possibilità di chiudere i conti come al 71’ quando Sfrappini conquista palla strappandola ad un avversario per poi avanzare verso l’area senza trovare sbocchi e poi prosegue fino alla conclusione di potenza dal limite di Di Francesco che finisce alta. Questa fase dell’incontro propone una lunga serie di cambi con gli allenatori che provano a giocarsi tutte le carte a disposizione: Ruggeri per mantenere il vantaggio; Diamanti per cercare di impattarla di nuovo. Il finale vede un Montecosaro volitivo che si porta in avanti e lo fa con pericolosità come al termine del recupero (5’) quando sugli sviluppi di una palla inattiva Stebner ha sul sinistro la chance migliore per il pari, ma un intervento tempestivo e decisivo di Tabarretti evita guai alla Settempeda che chiude così il pomeriggio con i tre punti in tasca.

Il tabellino

SETTEMPEDA-MONTECOSARO 2-1

RETI: 49’ Di Francesco, 58’ Quintabà, 69’ Silla

SETTEMPEDA: Caracci, Mariani, Kheder (83’ Lleshi), Silla, Latini, Forresi, Di Francesco (88’ Verdolini), Quadrini, Ulissi (75’ Tabarretti), Dolciotti (66’ Capenti), Sfrappini. A disp. Palazzetti, Codoni, Eugeni, Gega, Borioni. All. Ruggeri

MONTECOSARO: Mari, Del Gobbo (90’ Messina), Doda, Biagioli (70’ Pancotto), Marziali, Quintabà, Catinari (81’ Mazzante), Basili, Marra (74’ Renzi), Stebner, Santagata. A disp. Torresi, Bettin, Ciabattoni, Scaduto, Mancini. All. Diamanti

ARBITRO: Borrino di San Benedetto del Tronto

NOTE: ammoniti: Mariani, Silla, Marziali, Stebner, Santagata. Angoli: 7-7. Recupero: pt 3’; st 5’

Roberto Pellegrino