Per due pedine e… mezzo che vanno (Fucili al Tolentino per assaggiare la serie C, Massaccesi costretto all’addio per concomitanti impegni di lavoro e familiari e Uncini a mezzo servizio a causa della sua partecipazione al progetto europeo di studi Erasmus), quattro che vengono.

Prende quota il mercato in entrata della Rhütten basket che potrà contare anche per il prossimo campionato sulla guida tecnica di Alberto Sparapassi.

Dei quattro volti nuovi uno è un ritorno. Si tratta di Giacomo Vignati, che rafforzerà la cabina di regia dei biancorossi, di ritorno da Camerino dove ha disputato lo scorso torneo di Promozione.

«Riguardo ai giovani rinforzi – informa il diesse della formazione sanseverinate, Guido Grillo -, uno è rappresentato dall’Under Leonardo Fianchini, play-guardia classe 2004 che lo scorso anno ha disputato il torneo di serie D ma che ha anche fatto parte del roster della formazione di serie B matelicese». A San Severino troverà sicuramente modo di giocare con maggiore continuità rispetto al minutaggio su cui poteva contare nel difficile torneo di B.

Oltre a Fianchini per la Rhütten ci saranno due rinforzi da Tolentino: «Uno è l’ala piccola ex serie C con il Tolentino Riccardo Tiranti, un classe 2004 che in serie D può agire anche come ala grande, mentre l’altra pedina tolentinate è il 2003 Giacomo Bibini, che andrà a rafforzare il reparto guardie».

Per la Rhütten è pronosticabile un discreto torneo di serie D all’insegna della valorizzazione dei giovani del vivaio debitamente supportati da giocatori ormai avvezzi al palcoscenico della D, ma il torneo a venire potrebbe diventare ancora più interessante se si dovesse perfezionare l’intesa con una guardia-ala esperta di caratura superiore. Per ora la dirigenza incrocia le dita.

Lu.Mus.