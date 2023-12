Dopo il grande successo riscosso nel 2015, torna a San Severino venerdì 22 dicembre Michael Brown con i F.O.C.U.S. Sound of Victory, parte pulsante dei South Carolina Mass Choir, il coro di Charleston che guidò al Feronia cinque anni fa in un concerto memorabile.

Lo spettacolo è un viaggio, intriso di gioia e divertimento, nella storia della musica gospel e del soul afro-americano con interpretazioni travolgenti e cariche di grande intensità, con un repertorio che spazia dalle più belle canzoni del vero Gospel agli omaggi alle grandi voci della black music quali Ray Charles, Whitney Houston, Aretha Franklin, Henry Belafonte, Mahalia Jackson, Otis Redding…

La loro particolare originalità nel mischiare ritmi moderni a quelli tradizionali raggiunge un equilibrio musicale di tale spessore artistico da rendere Brown e i F.O.C.U.S una delle migliori realtà del gospel contemporaneo.

I F.O.C.U.S. Sound of Victory (Followers of Christ Upholding Standards) nascono il 25 dicembre 1997 sotto la guida di Wayne Ravenell che vuole creare uno dei migliori e vibranti gruppi gospel della città di Charleston (South Carolina). All’inizio il gruppo è composto da una ventina di elementi e da gruppi esterni provenienti da diversi ministeri. Sebbene lo stile musicale sia differente dal gospel tradizionale è accolto positivamente dal pubblico, tanto che viene richiesto come supporto ai più famosi artisti e gruppi gospel quali God’s Property, Trinitee 5:7, The Mighty Clouds of Joy, Dorinda Clark-Cole, Karen Clark Sheard, Byron Cage, Natalie Wilson, New Direction, Alvin Slaughter, Overseer Hezekiah Walker, Sha’ Simpson, Tye Tribbett & G.A., nonché accompagna in tour Anthony Hamilton. Negli anni il gruppo acquisisce esperienze e trasformazioni e nell’agosto 2005 Wayne Ravenell passa il titolo al successore, Michael Brown, ministro della musica e suo assistente che tuttora è alla guida del gruppo. Nel marzo 2005 registrano il loro primo progetto live “The Heart of a Worshiper” caratterizzato da uno stile creativo e da un’espressiva e versatile musicalità. Seguono poi, nel 2008, “Sound of Victory” e, nel 2012, “Good Time”, un album che mantiene vivo il sound caratteristico della band a cui viene aggiunta la presenza di alcuni ospiti d’eccezione Tasha Cobbs (“Yes Lord”), Timiney Figueroa (“What A Friend”) e Josiah Martin (“Angel’s Cry”). Nel 2014 arriva il singolo “Free” con Joshua Roger, che ottiene un grande successo di pubblico e di critica, insieme al singolo “Excellent” dall’album “Good Time”.

Nel dicembre 2015 la corale partecipa al “Concerto Gospel di Natale” all’Auditorium della Conciliazione di Roma, trasmesso da Canale 5 su Mediaset. A questo straordinario evento hanno partecipato e diviso il palco con grandi artisti internazionali fra i quali Anastacia, Lola Ponte, Angélique Kidjo, Hevia, Riccardo Cocciante, Gigi D’Alessio, Anna Amoroso e altri importanti artisti italiani.

Ingresso posto unico numerato 15 euro, prevendita Vivaticket (online e nei punti vendita) e prenotazione biglietti presso la Pro loco (tel. 0733 638414). Infoline tel. 339 6733590.