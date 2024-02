Circolo ricreativo delle Acli: riuscita la festa di Carnevale

Il Circolo ricreativo Acli ha ospitato una riuscita festa di Carnevale (domenica 11 febbraio) e, prima ancora, il giovedì “grasso”, aveva aperto le porte a tanti bambini in maschera.

La struttura, un tempo utilizzata solo da pensionati, sta diventando sempre più un importante “contenitore” cittadino per iniziative di socializzazione, legate non solo alla terza età. Basti pensare, appunto, al Carnevale e alle numerose feste di compleanno organizzate negli spazi del Circolo.

Merito dei responsabili del Circolo stesso che, sempre molto attivi, stanno investendo tempo libero e risorse per valorizzare al meglio le potenzialità della sede che, come noto, si trova all’interno dell’ex cortile del Palazzo Servanzi Confidati, con ingresso in via XX Settembre.