Alberto Giuliani, fino a poco tempo fa allenatore dell’Asseco Resovia in Polonia, vola in Grecia per guidare l’Olympiacos Pireo.

Rescisso il contratto, di comune accordo, con la società polacca, il tecnico settempedano ha accettato la proposta del Club ateniese che, da pochi giorni, aveva esonerato il coach Dimitris Kazazis.

Inizia così una nuova avventura all’estero per il “nostro” Alberto sulla panchina di una squadra che ha una grossa storia, non solo a livello nazionale.