Un’altra settempedana nel club dei centenari: auguri a Laura Viola

Un’altra signora entra nel club dei centenari settempedani. E’ Laura Viola, che sabato 17 febbraio ha soffiato sulla centesima candelina. Una festa speciale per lei, attorniata dall’amore dei figli Paolo e Fabrizio Campetella, delle nipoti Valentina, Martina, Marco e Lucia.

In questa occasione c’è stato anche l’abbraccio del sindaco Rosa Piermattei.

Rimasta vedova dal marito Tommaso, prematuramente scomparso anni fa, si è spesa per una vita tra la fatica nei campi e l’accudire i figli che adesso si prendono cura di lei con l’aiuto della badante Michela che non la lascia mai un istante da sola.

La vita domestica, nell’abitazione che la signora Laura divide con Michela nel rione Uvaiolo, dove riceve ogni giorno le visite continue dei familiari, oggi è scandita da ritmi abbastanza lenti, ma fino a pochi anni fa lei amava curare personalmente l’orto e svolgere tutte le faccende quotidiane.

Seppur non più vispa come un tempo, riesce però a mangiare da sola e apprezza in modo particolare i dolci, tanto che per il suo centesimo compleanno ha divorato una bella fetta di torta.