Circo El Grito: prima la passeggiata, poi lunedì sera lo spettacolo al Castello

Malamat a cura del Circo El Grito



Intenso fine settimana per il “Summer Time” promosso dal Comune. Nel pomeriggio di sabato 10 luglio, con partenza alle ore 17.30, è prevista la passeggiata con guida e circo itinerante “La via di Malamat” con il Circo El Grito. Il ritrovo è al parcheggio dell’ex pizzeria la Pineta di Serripola. Il percorso durerà circa 2 ore e un quarto, soste incluse, ed è adatto sia ad adulti sia ai bambini.

E’ necessaria la prenotazione alla mail: matteopetracci77@gmail.com o al numero 320 4316544. Costo: 10 euro per adulti, 5 euro fino a 14 anni.

La seconda parte dell’appuntamento con il Circo El Grito subisce invece una variazione di data, a causa della finale degli Europei di calcio, dal momento che giocherà l’Italia contro l’Inghilterra proprio domenica sera, giorno in cui era prevista lo spettacolo.

Così gli organizzatori, d’accordo con il Comune, hanno spostato da domenica a lunedì 12 luglio la bellissima performance sempre del Circo El Grito. Confermati orario e luogo: ore 21.15, Castello al monte. Lo spettacolo s’intitola “La via di Malamat” (ingresso 5 euro fino a 14 anni, 10 euro per gli adulti). Anche in questo caso è necessaria la prenotazione presso la Pro loco: 0733 638414 proloco.ssm@gmail.com.

La regia de “La via di Malamat” è firmata da Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini. Tra i protagonisti Fabiana Ruiz Diaz, Andrea Farnetani, Amedeo Miori e Giacomo Costantini. Luci di Theo Longuemar.

“Malamat” è un appello circense all’umanità contemporanea: aiuterà a scoprire che l’essere umano è in grado di nutrirsi di emozioni e che, respirando musica, un uomo può rinunciare all’ossigeno.

La performance vedrà un’acrobata aerea superare il confine del virtuosismo circense ed entrare con un salto mortale nel mondo dell’impossibile. Attraverso musiche, equilibrismi e danze spericolate, ispirate da antichissimi costumi d’Oriente, verrà mostrato un potere dell’essere umano in grado di scuotere la coscienza e risvegliare lo spirito assopito.