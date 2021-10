Calcetto, “ko” di misura in Coppa contro il Cus Macerata

Nuovo e immediato impegno per il Serralta che, a distanza di pochi giorni dal match del torneo di C2, è tornato sul parquet amico per l’andata dei sedicesimi di Coppa Marche. L’avversario è stato di livello e di qualità, ossia il Cus Macerata, formazione di categoria superiore (milita in C1) e che attualmente è in vetta a punteggio pieno nel torneo di appartenenza. Chiaro che con queste premesse il compito era quasi proibitivo, ma i gialloblù hanno ben figurato uscendo a testa alta dal confronto malgrado la sconfitta di questa serata.

Primo tempo equilibrato e ben giocato dai locali che non hanno accusato timori reverenziali verso rivali più forti. Ripresa, poi, iniziata con il gol ospite che è stato mantenuto dai maceratesi fino al termine e che i ragazzi di Falsetti, pur provandoci con coraggio e voglia, non sono riusciti ad annullare.

Il ko di misura (1-0 Frattani al 1’ st) lascia un po’ di rammarico, anche se il discorso qualificazione è tutto da decidere e il match di ritorno (mercoledì 27 ottobre ore 22) sarà determinante per decretare il passaggio del turno. I settempedani sono in piena corsa e potranno dire la loro fino in fondo consapevoli che può essere colto un obiettivo importante.

SERRALTA: Bami, Palazzesi, Cicconi, Ciriaco, Dialuce, Bonci, Gashi, Moscoloni, Pellegrini, Malandra, Nardi. All. Falsetti.