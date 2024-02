Nella serie tv “I Fantastici 5” in scena anche Marco Pezzanesi

Si è chiusa con successo la serie tv di Canale 5 con Raoul Bova che ha mescolato sport, storie di coraggio e amore per la vita: “I Fantastici 5”. Negli ultimi due episodi il protagonista delle vicende, Riccardo Bramanti, ex allenatore olimpico, si è trasferito – ovviamente nella fiction – ad Ancona dove ha fatto la conoscenza di un gruppo di ragazzi straordinari della società sportiva Nova Luxa.

Fra le comparse che hanno partecipato al set cinematografico c’era anche il giovane Marco Pezzanesi di San Severino, che nella città dorica studia Medicina all’Università ed è ormai prossimo alla laurea.

“E’ stata un’esperienza interessante – dice Marco – nata quasi per gioco con alcuni amici. Abbiamo letto che Canale 5 cercava comparse per il film e siamo andati al provino. Alla fine ci hanno presi e così siamo finiti anche noi davanti alle telecamere. Le scene sono state girate ad Ancona nell’aprile scorso. Io ero in completo blu e facevo lo sponsor della squadra di uno di questi atleti paralimpici di cui parlava la storia. Sono state due giornate piuttosto intense, fra prove, riprese e pause. Però ci siamo divertiti…”.